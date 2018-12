Vlijtige Liesjes schenken duizenden euro’s aan goede doel Alfons Schryvers

03 december 2018

De Ekerse Vlijtige Liesjes organiseerden hun jaarlijkse geschenkenbeurs in de Mariakapel, op de hoek van de Steenstraat met het Groot Hagelkruis. De Vlijtige Liesjes is een vereniging van een tiental dames die iedere vrijdagmorgen samenkomen in de Mariakapel. Daar maken ze dan samen handwerkjes, zoals poppenkleding, knuffels, patchwork en bloemstukken. Op de geschenkenbeurs werden ook zelfbereide jam en zelfgebakken koekjes verkocht. Alle opbrengst gaat naar de stichting Makeni in Zambia. Deze Nederlandse Stichting werd in 1971 boven de doopvont gehouden en zet zich in voor het ontwikkelingscentrum Makeni in Lusaka, Zambia. Het centrum geeft de mensen een perspectief o.a. via onderwijs, vakopleidingen en huisvesting in agrarische gebieden. Makeni beschikt eveneens over personeel op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, groepsleiding, administratie, onderhoud en beveiliging. In totaal werken er op Makeni ongeveer 30 mensen. Daarnaast maakt Makeni gebruik van twee vast vrijwilligers, die bij het Makeni Centrum wonen. Al van 2007 schenken de vlijtige Liesjes jaarlijks zo’n 11.000 euro aangevuld met nog enkele duizenden euro’s afkomstig van andere activiteiten. Meer informatie over de stichting via www.vriendenvanmakeni.org.