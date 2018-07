Vissen moeten verhuizen door droogte 28 juli 2018

Geen paniek als u vandaag een aantal vissers aan de vijver van Hof De Bist ziet staan. Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in de vijver van Hof De Bist gezakt. De vissen kunnen daardoor in de problemen komen. Daarom besliste de groendienst om vandaag de vissen te vangen en naar de putten aan Muisbroek over te brengen. (NBA)