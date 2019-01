VIDEO. Lijnbus vlamt door rood licht: “Had ik niet opgelet had die chauffeur mijn auto geramd” Patrick Lefelon

17 januari 2019

Kris Beyers was dinsdagavond rond 23 uur gelukkig bij de pinken toen hij het kruispunt 23.05 aan Klein Heiken met Leugenberg in Ekeren (Antwerpen) wilde oprijden. Hij wachtte geduldig tot het verkeerslicht op groen sprong. Het verkeer op de Leugenberg krijgt dan rood licht. Kris reed rustig het kruispunt op, maar moest al snel in de remmen.

“Gelukkig zag ik het donker een bus van De Lijn (770) komen aanstormen. De chauffeur negeerde gewoon het rode stoplicht en knalde het kruispunt over. Geen moment deed hij moeite om te remmen. Had ik niet opgelet, dan was mijn auto gewoon geramd door die aanstormende bus.”