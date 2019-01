VIDEO: De Lijn start onderzoek naar buschauffeur die door rood stoplicht vlamt Sander Bral & Patrick Lefelon

17 januari 2019

00u00 0 Ekeren Vervoersmaatschappij De Lijn is een onderzoek gestart naar de chauffeur die dinsdagavond met zijn bus door het rode stoplicht vlamde in Ekeren. “Sancties kunnen gaan van een waarschuwing tot ontslag, afhankelijk van de omstandigheden.”

Getuige Kris B. kon dinsdagavond rond elf uur filmen hoe hij met zijn wagen bijna in aanrijding kwam met bus 770 van De Lijn op het kruispunt van Klein Heiken met Leugenberg in Ekeren. Op de beelden is te zien hoe B. netjes op het groene licht wacht vooraleer hij het kruispunt oprijdt om links af te slaan. In het midden van het kruispunt moet hij bruusk in de remmen gaan omdat een lijnbus van rechts komt aangevlogen. Op de beelden is niet te zien dat de buschauffeur het rode stoplicht negeert, maar in theorie heeft de buschauffeur daar altijd rood licht want op de beelden is wel te zien dat getuige Kris B. door het groene licht rijdt. Volgens B. maakte de buschauffeur nooit aanstalten om te remmen en kon B. maar net een aanrijding voorkomen door zelf in de remmen te gaan.

“Wij tolereren in geen enkel geval dat onze chauffeurs het rode stoplicht negeren”, benadrukt vervoersmaatschappij De Lijn. “We zijn een onderzoek gestart naar de feiten en naar de chauffeur, zodat we zijn of haar kant van het verhaal ook kunnen horen. Mogelijk was er een defect aan de verkeerslichten. Op dit moment kunnen we dus nog geen oordeel vellen. Als de chauffeur in loondienst van De Lijn werkt en hij effectief in de fout is gegaan, hangen er consequenties boven zijn hoofd. Dat kan gaan van een aantekening in zijn personeelsdossier bij verzachtende omstandigheden tot ontslag in het ergste geval, bij verzwarende omstandigheden zoals recidivisme. Als de chauffeur in onderaanneming voor De Lijn werkt, stelt De Lijn de onderaannemer verantwoordelijk. De Lijn hamert erop dat zowel onze eigen chauffeurs als die in onderaanneming het verkeersreglement naleven.”