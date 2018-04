Verenigingen naar nieuwbouw Nobele Donk 06 april 2018

De verenigingen die van het Ekerse parochiecentrum De Nobele Donk gebruikmaken en dreigden hun lokaal te verliezen, kunnen terecht in de nieuwbouw Nobele Donk. Het dekenaat Antwerpen regio Ekeren-Brasschaat (EKBRA) verkocht het parochiecentrum, in de Jozef Ickxstraat, aan het Zorgbedrijf Antwerpen. Er komen 57 service-appartementen en een dienstencentrum.





Het parochiecentrum Nobele Donk is de vaste stek van verschillende plaatselijke verenigingen. Toen de afbraakplannen bekend werden ontstond ongerustheid. Pas toen de politiek wakker werd, konden de eerste ernstige gesprekken starten. Resultaat is dat de verenigingen nu garanties krijgen dat ze de nieuwe zaal mogen gebruiken. "Wij geven het verenigingsleven onderdak in de nieuwbouw", bevestigt Johan De Muynck, algemeen directeur van het Zorgbedrijf. De Nobele Donk gaat pas tegen de vlakte als de vroegere Pastorie, om de hoek is opgeknapt is en er op het terrein nieuwe accommodatie staat om het verenigingsleven onderdak te verlenen. De werkzaamheden starten na de zomervakantie. (FSE)