Velo Classic viert 20ste editie 27 juli 2018

02u39 0

Op 4 en 5 augustus wordt de 20ste editie van de Velo Classic georganiseerd. De deelnemers zijn wielerfanaten in de leeftijdscategorie van 5 tot 80 jaar. De opbrengst, en inschrijvingsgelden, worden integraal geschonken aan Zelfhulpgroep voor MS-patiënten Brasschaat. De familieritten en wielertoeristen vertrekken op het terrein van VK Mariaburg in de Zwemdoklei of op De Bosduin aan het industrieterrein met die naam in Kalmthout. Families hebben de keuze tussen 30km, 40km of 50km. De wielertoeristen kiezen voor de 60km of de 75km. Telkens vertrek zaterdag en zondag vanaf 8 uur. Deelname 3 euro per persoon. Vanaf 10 uur vertrekt de Bakkermolenrit naar Wildert. Inschrijven onderweg in De Bosduin. Alle deelnemers aan deze rit kunnen in de Bakkersmolen hun ticket in een box steken, waarmee ze dingen naar een mooie prijs. De Kids Velo Classic vertrekt enkel vanuit Mariaburg. De afstand bedraagt 14km, eventueel verkort tot 11km. In de Melkerij in het Peerdsbos krijgt elk kind een ijsje. Bij aankomst en per deelnemer wordt een verrassingspakket aangeboden. Ter plaatse wordt voor drank en spijs gezorgd. (FSE)