Twintig kilometer nieuwe fietspaden 17 februari 2018

02u56 0 Ekeren De komende maanden en jaren krijgt het district Ekeren er twintig kilometer nieuwe fietspaden bij. Een investering van 15,6 miljoen euro, opgehoest door Vlaanderen, de provincie, de stad en het district. Er zitten vijf fietstunnels, drie fietsbruggen en één fietsstraat bij.

Voor een aantal dossiers moeten nog knopen worden doorgehakt. Een voorbeeld daarvan is de Kloosterstraatbrug, in de volksmond bekend als de 'Leugenberg'. Het Vlaams Gewest heeft twee opties: ofwel een vernieuwing van de fietspaden op de brug, ofwel een nieuw dubbelrichtingsfietspad door de bestaande tunnel van de afrit van de A12 naast de Kloosterstraatbrug. De provincie blijft inzetten op missing links. Op de fietsostrade Antwerpen-Essen houdt een bewoner al zes jaar een stuk van 1,5 kilometer tegen tussen Vloeiende (Kapellen) en het station van Sint-Mariaburg. De Raad voor Vergunningsbetwistingen moet later dit jaar uitsluitsel brengen. Dit voorjaar wordt ook het tracé gekozen van een nieuwe fietsverbinding tussen Leugenberg (Ekeren) en de Noorderlaan. Budget: ruim 4,1 miljoen euro.





De stad legt dit voorjaar onder meer een fietspad aan op de Ekersesteenweg, aan de kant van Rozemaai. Midden dit jaar komt er een link tussen de fietsostrade A12 en die langs de spoorlijn, via de park-and-ride op de Havanasite. Het district Ekeren maakt in 2018 werk van een dubbelrichtingsfietspad op Bist (tussen Kapelsesteenweg en het station van Ekeren). Langs Schriek komt een verhoogd, veiliger fietspad. (PHT)