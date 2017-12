Twee bloemensymbolen 03u05 0

Op de finaledag van de actie Groene Lente, een organisatie van de Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen, werd het district Ekeren bekroond met twee bloemensymbolen. Voor de categorie "Gemeente in Bloei" werd het omvormingsproject van de Driehoekstraat ingediend. De centrumstraat van Ekeren kreeg kleurrijke vaste planten die de straat terug meer uitstraling geven. Ook de bloemenmanden, bloementorens en de extra bebloeming aan JC 't Velt, Villa Geniets en de brug van Kasteel Veltwijck werden in deze categorie ingeschreven, samen met enkele borders in de parken Hof de Bist en het Veltwijckpark. Voor deze beide projecten kreeg het district Ekeren haar twee bloemensymbolen. (FSE)