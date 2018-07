Toby Alderweireld morgen gehuldigd 31 juli 2018

Het district Ekeren slaagt erin te doen wat de Brussel op de Grote Markt niet kon: Toby Alderweireld huldigen. De Rode Duivel moest daar verstek laten maar komt het morgen in zijn geboortestreek nu goed maken. De Rode Duivels behaalden voor het eerst in de WK-geschiedenis een meer dan welverdiende derde plaats. En dat is mee te danken aan Toby Alderweireld. De Ekerenaar voorkwam immers op spectaculaire manier een gelijkmaker tijdens de troostfinale. Om hem te bedanken voor zijn uitzonderlijke prestatie zet het district Ekeren hem graag in de bloemetjes. De avond begint om 20.30 uur naast het kasteel Hof De Bist. (NBA)