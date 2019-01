Therapeute Wendy Ceulemans leert mensen gelukkig te zijn “Geluk wordt volledig bepaald door je gedachten” Alfons Schryvers

18 januari 2019

11u32 0

Wie is zijn leven meer geluk wil ontdekken kan bij de Ekerse psychotherapeute Wendy Ceulemans terecht. Zij geeft een training, in zes sessies, om je gedachten te ordenen met als eindresultaat een gelukkiger gevoel. “We kunnen leren onze gedachten te sturen zodat we minder piekeren, of zorgen, hebben en meer tevredenheid, rust en geluk te ervaren”.

Volgens Wendy is het begrip geluk moeilijk te omschrijven. “Het geluksgevoel is moeilijk te definiëren. Het zit in de mens om meer aandacht te schenken aan negatieve gevolgen van hun daden, of gebeurtenissen, om hen heen. Dat is eigenlijk het gevolg van een overlevingsstrategie die bij de normale mens ingebakken zit. Veel piekeren is een signaal van ongelukkig zijn. Veel mensen hebben het gevoel niet weg te kunnen uit een bepaalde situatie en dat zorgt voor soberheid en een ongelukkig gevoel. Om een probleem te kunnen oplossen moet men echter anders leren denken over het probleem en de mogelijkheden die geboden worden”. Dat er nu meer ongelukkige mensen rondlopen, trekt Wendy in twijfel. “Ongeveer vijf op tien mensen zijn ongelukkig en dat was vroeger niet anders. Vandaag willen wel meer mensen werken aan hun houding tegenover het geluksgevoel en geeft misschien een verkeerde indruk in de statistieken”.

Geluk trainen

Onze gedachten bepalen in belangrijke mate ons geluksgevoel zegt Wendy. “Mijn training leert mensen om te laten ontdekken dat gedachten “maar” gedachten zijn en dat we kunnen leren om onze gedachten te sturen. Deelnemers zullen ontdekken welke gedachten bij henzelf terugkeren en hoe die hun stemming beïnvloeden. Daarnaast zullen ze ontdekken wet welke bril ze naar de wereld kijken en hoe dit te veranderen. De trainingen vertrekken vanuit een wetenschappelijke benadering en worden persoonlijk door mij gegeven. De reeks is interessant voor iedereen die wil groeien en meer geluk en tevredenheid wil ervaren”. De gelukstrainingen worden gegeven in de praktijk van Wendy Ceulemans, Kapelsesteenweg 581 in Ekeren. Een reeks bestaat uit zes voormiddagen en start op 7 mei. Alle info via www.wendyceulemans.be