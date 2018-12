Taart en tentoonstelling voor jarige Sint Vincentius Alfons Schryvers

04 december 2018

Met het serveren van taart, en de opening van een tentoonstelling, is in het Ekerse Woonzorgcentrum Sint Vincentius de 150ste verjaardag van de instelling gevierd. Onder de noemer “Van Godshuis tot Woonzorgcentrum Sint Vincentius” loopt er nog tot vrijdag 14 december een tentoonstelling. Aan de hand van foto’s en beelden krijgen bezoekers er een duidelijk overzicht van de evolutie die het huidige Woonzorgcentrum heeft ondergaan. De tentoonstelling start met beelden van het vroegere Godshuis en staat ook stil bij de oprichters de Zusters van de H. Vincentius a Paulo. Districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) wees op de sociale functie die de instelling al die jaren heeft vervuld. “Uniek is dat ze altijd op dezelfde site, in het centrum van Ekeren, zijn gebleven en ondertussen is het al het derde gebouw en hun functie is voor Ekeren altijd zeer belangrijk”. Directrice Anne Cauwe bedankte het personeel en directie. “De Ekerse gemeenschap zal nog lang kunnen blijven rekenen op de inzet van WZC Sint Vincentius” gaf ze de aanwezigen nog mee. De tentoonstelling is een initiatief van het WZC in samenwerking met het district Ekeren, 252 cc, Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders, het archief van de Zusters H. Vincentius a Paulo en de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder. De tentoonstelling is gratis te bezoeken van woensdag 4 tot en met vrijdag 14 december telkens van 10 tot 16 uur. Ingang langs de Molenstraat 61. Er is ook een informatiefolder met de geschiedenis beschikbaar.