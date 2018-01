Sp.a trekt solo naar verkiezingen districtsraad 02u32 0 Ekeren In het district Ekeren komt er geen gezamenlijke kandidatenlijst van sp.a en Groen. Beide politieke partijen hebben beslist om, in tegenstelling tot de stad Antwerpen, zelfstandig naar de districtraadsverkiezingen te trekken.

"Er waren gesprekken maar in onderling overleg hebben we besloten geen gezamenlijke kandidatenlijst samen te stellen" zegt Ronny Kruyniers (sp.a). "We voeren nu gesprekken met de sp.a-afdeling van Schoonbroek-Rozemaai om samen tot een sterke kandidatenlijst te komen. Vanaf begin volgend jaar zullen zowel Schoonbroek als Rozemaai immers bij het district Ekeren worden gevoegd. Het aantal te verdelen zetels, in de districtsraad, zal dan stijgen van 19 naar 21". Alles laat vermoeden dat de Ekerse sp.a-kandidatenlijst zal getrokken worden door oud-districtsburgemeester Ronny Kruyniers. Er lopen sterke geruchten dat de lijst zal geduwd worden door oud-minister en Antwerps OCMW voorzitter Monica De Coninck. (FSE)