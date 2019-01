Sluiten fietsring rond Ekeren Alfons Schryvers

02 januari 2019

Tijdens deze legislatuur wil het district Ekeren werk maken van het sluiten van de fietsring rond Ekeren. De fietsverbinding naar de haven wordt, in samenwerking met de provincie, verder afgewerkt tussen de Wilgenhoevestraat en de Noorderlaan langs de spoorweg via de Ekerse Putten.

Op de planning staat ook een nieuwe fietsverbinding tussen Ekeren-Donk en de fietsostrade Antwerpen-Essen. Hiervoor zijn er twee mogelijkheden om dit te realiseren namelijk aan de Salaadweg en aan de Prinshoeveweg. Beide hebben hun nut om Ekeren-Donk zowel met Antwerpen en de Havanasite, als met Ekeren-centrum en het achterliggende havengebied te verbinden met een veilige fietstunnel of brug over de spoorweg. Het fietspad langs het goederenspoor wordt ook doorgetrokken van de Bist richting Veltwijcklaan en Prinshoeveweg. De fietsostrade langs de A12, aan de wijk Rozemaai, is in aanleg en zal doorgetrokken worden van de Rozemaai via de wijk Schoonbroek naar de Leugenberg waar het zal aansluiten op het fietspad naar de haven. Tot slot komen er volwaardige fietspaden in Schoonbroek, minstens tot aan de Kruisboogstraat. Er komt een volledige herinrichting van de Schriek, in samenwerking met Infrabel. Hiermee kan het district werk maken van een veilig en verhoogd fietspad en een eerste fietsstraat in Ekeren.