Sint-Lambertus open voor Nacht van de Kerken 06 augustus 2018

Zaterdagavond 11 augustus gaat in Antwerpen de 7de Nacht van de Kerken door. Voor de eerste keer doet de Sint-Lambertuskerk (Ekeren-centrum) hier aan mee. Het thema voor dit jaar is "De Hemel op aarde. Kerken met en zonder barok". Van 19 tot 23 uur is de Sint-Lambertuskerk uitzonderlijk geopend. Om 19, 20, 21 en 22 uur. zijn er gegidste rondleidingen door Guido Staes en Bert Van den Bossche. Die duren telkens 45 minuten. De eerste 50 bezoekers krijgen de recente brochure "De Sint-Lambertuskerk te Ekeren" van heemkundige Alfons Van Den Wyngaert mee naar huis. Een vrij bezoek aan de kerk is die avond ook mogelijk. De rondleidingen en inkom zijn gratis. Reserveren hoeft niet. (FSE)