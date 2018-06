Saunacomplex en vier flats vernield VERWOESTENDE BRAND ONTSTAAT IN APPARTEMENT BOVEN DE CLOU SANDER BRAL

27 juni 2018

02u38 0 Ekeren Een brand heeft wellnesscenter De Clou in Ekeren in as gelegd. Het vuur ontstond in een van de vier appartementen boven het complex. De vijf bewoners konden ontkomen, maar zowel de sauna's als de flats zijn vernield.

Om een nog onbekende reden brak gisterochtend rond half zeven brand uit in een van de vier appartementen boven wellnesscomplex Aqua Planet & De Clou in de Veltwijcklaan in Ekeren. "Door het vele hout in het gebouw konden de vlammen zich snel verspreiden", klinkt het bij Brandweer Zone Antwerpen. "Er ontstond een dikke rookwolk waardoor buurtbewoners hun deuren en ramen moesten sluiten. 2,5 uur na het ontstaan van de brand hadden de veertig manschappen met bijstand van Zone Rand de situatie onder controle." Het nablussen van de brand duurde wel nog de rest van de dag. De bewoners van de flats moeten tijdelijk op zoek naar een ander onderkomen.





Het sluiten van ramen en deuren kon niet voorkomen dat er rookschade en geurhinder was. De rookpluim was kilometers ver te zien en de geurhinder verspreidde zich zelfs nog verder. Zelfs een mysterieuze brandgeur gisterenmiddag in Merelbeke, nabij Gent, bleek vanuit Ekeren afkomstig te zijn. Dat is maar liefst 55 kilometer in vogelvlucht. Dicht bij het wellnesscenter kreeg vooral Frituur Melrose ervan langs. "Gelukkig zijn al mijn producten afgeschermd en blijft er niets los in het frietkot liggen", zegt frituurhouder Luc. "Nadat we de schade hebben opgemeten, kan ik pas beslissen wanneer de frituur opnieuw open kan."





Onwel

Voorbij de frituur bewoog de zwarte roetwolk zich richting Poorthoflaan. "Die zwarte rook heeft twee uur lang in de straat gehangen", zegt een ongeruste buurtbewoner. "Ons huis is op dit moment volledig gebarricadeerd en toch raakt die brandgeur in de woning. Mijn vrouw is onwel geworden van de geur en moest op bed gaan liggen."





Tyanna Peatfield (12) uit de buurt stond in haar vaders slaapkamer op de eerste rij te kijken. "Voor het werk sta ik sowieso al om half zeven op", zegt papa Douglas (36). "Ik slaap ook met de ramen open, waardoor er al een vreemde geur hing in mijn kamer. Wat later hoorde ik de brandweer dichterbij komen tot ze quasi in mijn tuin parkeerde. Toen ik mijn gordijnen opende, zag ik overal vlammen en een enorme zwarte rookwolk. Ik had even schrik dat de brand via mijn tuinhuis en via de bomen in de tuin tot aan mijn woning zou overslaan, maar dat was gelukkig niet het geval. Mijn dochter was enorm zenuwachtig tijdens de brand en ik heb beslist om haar niet naar school te sturen." Hoe het verder moet met De Clou, is nog niet duidelijk. In een bijgebouw zijn wel vier sauna's van het complex gevrijwaard van schade. De uitbaters hopen dat deel van de zaak zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Vorige maand nog vierde het wellnesscenter zijn twintigste verjaardag.