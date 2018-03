Route2school voor alle leerlingen 21 maart 2018

In navolging van de districten Antwerpen, Wilrijk en Merksem stapt ook het district Ekeren in het project Route2School. Concreet wordt de oude Ekerse Stap &Trapkaart vervangen door een digitaal systeem dat hints geeft over een veilige route van en naar school. Voordeel is dat met het digitaal systeem aanpassingen, zoals wegenwerken en dergelijke, snel gemeld kunnen worden aan de gebruiker.





Gebruikers kunnen de Route2School via de website van de school, en van hun district, raadplegen. Het initiatief is een volgende stap in de actie van het district rond de verkeersveiligheid van scholieren. (FSE)