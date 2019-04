ResiGrass opent filiaal in Düsseldorf Alfons Schryvers

11 april 2019

ResiGrass in Ekeren is nu ook fysiek aanwezig op de Duitse markt met een eigen filiaal in Düsseldorf. De Antwerpse pionier in kunstgras zorgt hiermee voor een primeur. Het betekent voor Duitsland de allereerste kunstgraszaak, compleet met showroom en volwaardige buitenruimte.

Sinds de opstart van ResiGrass in 2003 onderging het concept van kunstgras een serieuze evolutie. In de beginjaren werd het vooral toegepast in de voetbalwereld. Ondertussen is kunstgras al beter ingeburgerd en vindt het ook zijn weg naar particulieren, tuinen, scholen, bedrijven en andere sportdisciplines. Het bedrijf aan de Kapelsesteenweg 493 in Ekeren wordt sinds 2013 geleid door Annemie Baeyaert. “Wij zijn al een paar jaar actief in Duitsland, maar tot nu toe uitsluitend online en via enkele lokale partners die kunstgras echter niet als hun hoofdactiviteit zien. Om daar helemaal op te kunnen focussen, vonden we de tijd rijp om in Düsseldorf een eigen filiaal op te starten. De uitgestrekte Duitse markt biedt trouwens heel wat potentieel. Daarnaast zijn we ook actief in Nederland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. Met onze nieuwe vestiging in Duitsland zetten we nu voor het eerst zelf echt voet aan de grond buiten onze landsgrenzen.” ResiGrass biedt in Duitsland het volledige pakket aan gaande van advies, installatie en nazorg tot professioneel onderhoud. Meer informatie: www.resigrass.com