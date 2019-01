Regen spelbreker op nieuwjaarsdrink Alfons Schryvers

13 januari 2019

Met de aanhechting van de Antwerpse wijken Rozemaai, Schoonbroek en Edisonwijk groeide het district Ekeren met 5.000 inwoners. Deze nieuwe inwoners werden, samen met alle andere Ekerenaren, uitgenodigd op een nieuwjaarsdrink aangeboden door het district. Het regenweer was echter spelbreker waardoor er slechts een goede duizend inwoners present waren. Die konden beschutting vinden onder verschillende tentjes die op het Kristus Koningplein stonden. Toch was districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) tevreden met de opkomst. “Het is de eerste maal dat we af te rekenen hebben met regenweer. Dat deze duizend inwoners toch de regen trotseren bewijst dat ze de nieuwjaarsdrink waarderen. Ook in de toekomst gaan we nog initiatieven nemen die speciaal gericht zijn op onze nieuwe inwoners. Wij willen dat ze zich thuis voelen in Ekeren”. Aanwezigen op de nieuwjaarsdrink konden zich tegoed doen aan bier, wijn, cava, warme dranken, hotdogs en frietjes. De hoeveelheden die geserveerd werden waren moeilijk te achterhalen maar alle aanwezigen waren opgetogen met het diverse aanbod. Als animatie was er een optreden van een band en liepen artiesten rond tussen het publiek.