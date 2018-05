Recordaantal genomineerden voor cultuurprijzen 18 mei 2018

In Ekeren zijn de tweejaarlijkse cultuurprijzen uitgereikt. Dat gebeurde in drie categorieën. Met de carièreprijs werd een persoon bekroond, al dan niet woonachtig in Ekeren, die omwille van zijn jarenlange inzet en engagement op cultureel vlak een verschil maakt of heeft gemaakt voor Ekeren. Hiervoor waren er 14 genomineerden. Hier ging de prijs naar dirigent Luc Anthonis. Voor de prijs van blikvanger, een persoon of een vereniging die omwille van een bijzondere prestatie zichzelf en Ekeren op een positieve wijze in de kijker heeft gezet, waren er elf genomineerden. Hier koos de jury voor Cirque@Taque die jaarlijks een gratis muziekfestival inricht. In de categorie 'Beloftevol talent' moest de jury kiezen uit negen genomineerden. Een beloftevol talent wordt aanzien als een Ekers persoon, of vereniging, die de kwaliteiten of talenten heeft om op cultureel vlak iets te betekenen. Deze prijs ging naar Dvtch Norris. Hij stond al op het podium van Pukkelpop en andere bekende festivals. Alle winnaars kregen een uniek kunstwerk van de Ekerse kunstenaar Peter Kempenaers.





(FSE)