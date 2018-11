Protest tegen bouw appartementen Redactie

05 november 2018

Er loopt momenteel een bouwaanvraag om vooraan op het Van de Weyngaertplein 32 vier appartementen te bouwen. De gevel wordt 9 m, 14 m hoog en 17 m diep op het gelijkvloers. Op de verdiepingen is dat 11 m + 2 m diepe balkons aan de achtergevel. Het project krijgt slechts 1 garage, met een nieuwe wachtmuur aan de linkerzijde. Buurtbewoners zien het project niet zitten en dienen bezwaarschriften in. Zij willen geen buurt met appartementsblokken en vrezen voor een precedent. Het project is volgens hen ook te hoog en te diep tegenover de woningen rechts en links. Bovendien zal de minder architecturaal waardevolle nieuwbouw het straatbeeld verstoren en komt er een verhoogde parkeerdruk, klinkt het.