Prins Marc III belooft spetterend carnaval 07 februari 2018

De Ekerse Bierpruvers gaan het nieuwe carnavalsseizoen tegemoet met de slogan 'Blijve Deurgoan'. Als aanzet van de feestelijkheden is prins Marc III ontvangen in het Ekerse districtshuis, waar hij de sleutels van Ekeren in ontvangst nam. Na een ambtstermijn van drie jaar wordt Marc III eind 2018 in de orde van het keizerschap opgenomen. De prins laat zich bijstaan door hofdame Mieke Lauriks en hij krijgt steun van grootvorst Willy. Op zaterdag 3 maart trekt de internationale carnavalsstoet door de straten van Ekeren. Momenteel zijn al bijna zeventig groepen ingeschreven, waaronder vier groepen uit de Duitse zustergemeente Andernach. De stoet vertrekt om 14.11 uur in het centrum.





(FSE)