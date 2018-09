Primeur: Ekeren heeft deelfietsen 05 september 2018

MOBIT breidt haar operationele zones uit: het fietsdeelsysteem kan vanaf nu gebruikt worden in Antwerpen, Ekeren, Deurne, Merksem, Wilrijk, Hoboken en Berchem. Voorheen was MOBIT enkel in het stadscentrum actief. De komst van MOBIT naar Ekeren is een primeur: het district had nog geen eigen fietsdeelsysteem.





In samenspraak met de districtsburgemeesters zullen weldra ook parkeerlocaties voorzien worden in de districten. Dat is belangrijk omdat gebruikers geen extra kosten moeten betalen als ze een fiets stallen op een MOBIT-parkeerlocatie. Parkeren buiten een MOBIT-parkeerlocatie binnen de operationele zone kan ook altijd met een extra kost van 45 eurocent. Gebruikers die een fiets achterlaten buiten de operationele zone betalen een toeslag van 3 euro. (BJS)