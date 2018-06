Prachtige gymhal voor turn- en dansclub Deugd en Moed 25 juni 2018

02u37 0 Ekeren Dertien jaar hebben ze erop gewacht, maar nu staat hij er uiteindelijk: de nieuwe gymhal voor turn- en dansclub Deugd en Moed Ekeren. Ook atletiekclub AC Break en voetbalclub ESVO krijgen in het gebouw kleedkamers en een cafetaria.

De gymnasten van Deugd en Moed verzorgden zaterdag een heerlijke show bij de opening van de gymhal, die de stad 4 miljoen euro heeft gekost. Voorzitter Eddy Aelbrecht is trots.





"In 2005 hadden we de eerste vergaderingen met de Antwerpse Sportraad. Er volgde een traject met heel wat hindernissen, maar in 2016 legden we de eerste steen. Dit is de mooiste gymhal van Antwerpen."





Inhaalbeweging

Sportschepen Ludo Van Campenhout (N-VA) herinnert zich hoe hij tien jaar geleden schrok van - toen nog - 3 miljoen euro voor een nieuwe turnhal.





"Het bewijst welke inhaalbeweging onze sportbegroting heeft gemaakt. Nu is de turnsport wel de moeder aller sporten. Zeker in Antwerpen: Nicolaas Cupérus bracht in 1903 het eerste WK naar onze stad."





Sportcluster

De gymhal maakt van het Hagelkruispark een volwaardige sportcluster. Met verder nog een atletiekpiste, een voetbalveld en het zwembad De Schinde.





Ekers sportschepen Sabine Coene (N-VA) hoopt trouwens op een nieuwe piste voor atletiekclub Break. De provincie verleent Deugd en Moed een subsidie van 150.000 euro, gespreid over tien jaar. (PHT)