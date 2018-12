Politiekantoor Kristus Koningplein krijgt nieuwe onthaalregeling Alfons Schryvers

22 december 2018

15u09 0 Ekeren Vanaf 1 januari verandert Politie Antwerpen de onthaalwerking van het wijkkantoor op het Kristus Koningplein in het centrum van Ekeren. Voortaan zal het wijkkantoor enkel nog op afspraak te bezoeken zijn. Bedoeling is om mensen sneller te helpen op een moment dat ze zelf kunnen kiezen. Het kantoor op de Noorderlaan is 24 op 7 geopend, met of zonder afspraak.

Het Antwerpse schepencollege keurde de nieuwe onthaalregeling voor alle Antwerpse politiekantoren goed. Dat gebeurde na een analyse van de huidige situatie, de aanbevolen beveiligingsmaatregelen en de wensen van de korpsleiding en medewerkers. Zo zal onder meer de vrije inloop van de kantoren worden beperkt door systematische toegangscontroles. Deze taken worden grotendeels uitbesteed, zodat politiemensen zich kunnen concentreren op hun kerntaken. Ondertussen werd het kantoor aan de Noorderlaan, op 2,5 kilometer van het Kristus Koningplein, ingericht als onthaalkantoor dat 24 op 7 geopend is voor burgers met of zonder afspraak. Op termijn komen er verspreid over de stad ook onthaalkantoren die 12 op 7 geopend zullen zijn, met of zonder afspraak. De overige, kleinere, wijkkantoren zullen dan enkel nog toegankelijk zijn op afspraak. De nieuwe regeling wordt al toegepast voor de kantoren in de Junostraat in Berchem, aan de Halewijnlaan op Linkeroever en op de Antwerpsebaan in Berendrecht. De nieuwe regeling creëert extra capaciteit voor de wijkwerking op het terrein. Bezoekers kunnen een afspraak maken via de Blauwe Lijn (0800 123 12) of via de website www.politieantwerpen.be/afspraak. Wie dringende politiehulp nodig heeft belt steeds 101.