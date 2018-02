Peggy mag één jaar gratis winkelen 07 februari 2018

02u49 0

In Ekeren zijn de winnaars van de eindejaarsactie "Ekeren Winkeldorp" ontvangen in het districtshuis. In totaal vielen dertig mensen in de prijzen.Om de hoofdprijs te kunnen winnen, moesten klanten raden hoeveel kerstballen in een Kia Stinger zaten die op het Kristus Koningplein stond te pronken. De Ekerse Peggy Venus zat het dichtst bij de in totaal 4.591 kerstballen die moesten worden geraden. Zij gokte op 4.590 kerstballen. Haar prijs was goed voor een totaal bedrag van 3.650 euro aan geschenkcheques van Ekeren Winkeldorp. Dat bedrag komt overeen met een jaar gratis winkelen.





(FSE)