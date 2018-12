Parochie Sint-Vincentius a Paulo verdwijnt Alfons Schryvers

12 december 2018

13u30 0

Met een misviering op zondag 30 december, om 9.30 uur, nemen de parochianen samen met pastoor Fons Van Loenhout afscheid van hun kerk en ook de parochie van Sint-Vincentius a Paulo in de Ekerse wijk Leugenberg zal ophouden te bestaan. Gelovigen kunnen in de toekomst voor de diensten terecht in de kerk van Hoevenen. Ook de Sint Laurentiuskerk van de wijk Schoonbroek is voor hen een alternatief om een misviering bij te wonen. De sluiting van de kerk op de Leugenberg, en het opdoeken van de parochie, komt er noodgedwongen. Het kerkgebouw kreeg vroeger als een negatief rapport van de brandweer en de pastoor, die ook Hoevenen bedient, wordt 80 jaar en wil het wat rustiger aan doen. Bovendien daalde het aantal kerkgangers jaar na jaar. Wanneer het gebouw officieel wordt onttrokken aan de eredienst, wordt pas later beslist. Vermoedelijk valt de beslissing nog voor de zomer. Bedoeling is dat nadien de aanpalende basisschool Sint-Vincent de vrijgekomen ruimte kan innemen om de school uit te breiden. De geschiedenis van de parochie is meer dan 85 jaar oud. In de regio is het al het derde kerkgebouw dat wordt gesloten. Eerder was dat al het geval voor de kerk in Lillo en werd ook de kerk in Berendrecht al aan de eredienst onttrokken. Voor deze beide gebouwen wacht men nog steeds op een nieuwe invulling.