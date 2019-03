Park Hof De Bist wordt grondig onder handen genomen Alfons Schryvers

05 maart 2019

10u55 0

Het district Ekeren, en de stad Antwerpen, zijn klaar met een natuurbeheerplan voor het park Hof De Bist, aan de Veltwijcklaan in Ekeren. Er komt ondermeer een heraanleg van de evenementenzone en de parking zal efficiënter ingedeeld worden. De speeltuin wordt vernieuwd en krijgt een logische indeling. Daarnaast komt er een ruimte voor een informeel waterspel. Alle aanpassingswerken starten in september 2020 en tegen 2022 moet het park in een nieuw kleedje zitten.

Het natuurbeheerplan heeft aandacht voor zowel het historische karakter als de hedendaagse noden. Op de evenementenzone gebeuren verschillende werkzaamheden. Die zijn nodig omdat, na regenval, de weide telkens te kampen kreeg met wateroverlast. Die ontstond, in de loop der jaren, door het verdichten van de bodem en het komvormige reliëf van het terrein. Een verbeterde inrichting, en duidelijke afspraken over het gebruik van het terrein, moeten er voor zorgen dat het terrein de druk aankan in de toekomst. De plannen voorzien in een volledig nieuw profiel voor de evenementenweide met een doordachte afwatering met afvoer van overtollig water naar de verderop gelegen vijver en naar een open gracht. In de toekomst komen er geen vaste podiumlocaties meer op de evenementenweide. Om deze wisselende plaatsen vast te leggen maakt het district hiervoor een afsprakennota over het gebruik van het terrein voor de verschillende organisatoren. Tot slot wordt de evenementenzone opnieuw ingezaaid.

Ruimere parking

Ook de parking aan Hof De Bist, met inrit langs de Veltwijcklaan, is aan vernieuwing toe en de inkomzone van het park is nu onduidelijk en niet uitnodigend. Bovendien zijn er nutteloze afsluitingen en te weinig fietsenstallingen. Uit een onderzoek blijkt dat de parking geoptimaliseerd kan worden wat een winst van 30% zal opleveren aan parkeerplaatsen. Daarnaast ontstaat meer plaats voor fietsenstallingen en is een betere doorgang naar het park mogelijk, met behoud van de huidige bomen. In het ontwerp worden ook de laad- en losbewegingen mee in rekening gebracht. Ook de speeltuin is aan vervanging toe. De zonering van de speeltoestellen wordt herbekeken en de doorgang naar het grasveld moet beter. Het huidige speelterrein bestaat uit drie onderdelen: peuters en kleuters, kinderen en tieners en een speelbos. De speeltuin wordt vernieuwd en krijgt een logische indeling, betere toegankelijkheid en een duurzame integratie in het groen. De speelzone wordt ook beter opgedeeld en krijgt minstens één rolstoelvriendelijk toestel. Er komen zones per leeftijdscategorie (peutertuin, tienertuin) en de inkomzone wordt breder met een link naar het speelbos. Daarnaast is er nog ruimte voor een informeel waterspel. In september volgend jaar starten de omgevingswerken voor de evenementenweide. In het voorjaar 2021 volgt de afwerking van de evenementenweide en de aanleg van de speelzone. Als laatste onderdeel van de werken komt de parking in 2022 aan bod.