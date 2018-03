Paasworp in Veltwijckpark 24 maart 2018

Het district Ekeren organiseert op paasmaandag 2 april een paasworp aan het voorgebouw van het Ekerse districtshuis kasteel Veltwijck. De paasklokken zullen een massa chocolade eieren uitwerpen over de hoofden van het jonge volkje. Vanaf 10.30u zijn er, in de dreef naar het kasteel, eveneens kraampjes met paasactiviteiten te bezoeken. De eigenlijke paasworp start om 11.30u. Om veiligheidsredenen zullen de kinderen in categorieën ingedeeld worden. Op 11.30u zijn de allerkleinsten (tot 5 jaar) aan de beurt. Om 11.45u mogen de kindjes van 6 tot 8 jaar eitjes grijpen. Om 12 uur wordt afgesloten met de plus 12-jarigen. Het evenement is gratis. (FSE)