Oudste inwoonster van Antwerpen en Ekeren Cecile Van den Poel (106) overleden Alfons Schryvers

20 februari 2019

Woensdag is in het Ekerse Woonzorgcentrum Sint Vincentius de 106-jarige Cecile Van den Poel overleden. De dame was niet alleen de oudste inwoonster van Ekeren maar ook van de stad Antwerpen. Eind december vierde Cecile haar 106de verjaardag door, er samen met de familie, nog een stevige trippel op te drinken. Kort nadien kreeg ze te kampen met een hardnekkige verkoudheid die haar uiteindelijk fataal is geworden. Cecile werd geboren op 30 december 1912 in Merksem. Haar ouders waren binnenschippers met in hoofdzaak vrachten bestemd voor Noord-Frankrijk. Daar bracht ze ook haar schooltijd door vandaar haar prima kennis van de Franse taal. Cecile huwde Leon Bels, ook een schipper en het gezin voer eveneens vooral richting Lille (Rijsel). Het koppel kreeg drie zonen en een dochter. Na het overlijden van haar echtgenoot, in 1972, woonde Cecile tot haar negentigste in Antwerpen. In 1996 besloot ze te verhuizen naar een appartement in Ekeren vlakbij het Woonzorgcentrum. Tot haar 97ste woonde ze er nog alleen. In 2010 verhuisde ze naar het WZC. Cecile was een optimistische dame die, ondanks haar hoge leeftijd, nog geregeld klaar stond om andere bewoners van het WZC een handje toe te steken of gezelschap te houden. Haar lievelingsdrank was een trippel van Westmalle en ze liet geen gelegenheid passeren om er eentje te drinken.