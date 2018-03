Oud landhuis wordt advocatenkantoor VILLA RAPHAELLE NA 1,5 JAAR WERKEN BIJNA GERENOVEERD SANDER BRAL

15 maart 2018

02u30 0 Ekeren De verloederde Villa Raphaelle aan de Bist in Ekeren wordt eind maart nieuw leven ingeblazen. Het Antwerpse advocatenkantoor Agio Law laat al 1,5 jaar renovatiewerken uitvoeren in het pand en zal er zich binnenkort ook gaan vestigen. "De binnenstad is onbereikbaar geworden", klinkt het bij de advocaten.

Villa Raphaelle aan de Bist in Ekeren is een bekende blikvanger in de wijk Mariaburg. Het monumentaal landhuis werd in 1902 opgetrokken in opdracht van de Antwerpse handelaar Alfons Ruyseveldts. 21 jaar later werd het doorverkocht aan koekjesfabrikant Frans Vanden Bergh-Wouters.





Tientallen jaren van renovatie en doorverkoop later kwam het in april 2011 volledig leeg te staan, met alle gevolgen van dien. Het landhuis geraakte in verval en werd het hoofdkwartier van druggebruikers en jonge koppeltjes. Tot het advocatenkantoor Agio Law zich kwam moeien. Het kantoor zal eind maart verhuizen van de Antwerpse Rijnkaai naar de villa.





"Aangezien de villa bouwkundig erfgoed is, konden we aanspraak doen op subsidies van de Vlaamse Gemeenschap", licht zaakvoerder Philippe Van den Broecke toe. "Financieel was dat zeer interessant maar door de administratieve rompslomp die daarbij komt kijken, hebben we ervoor gekozen om het project volledig zelf te dragen. Zo hadden we ook meer vrijheid om bijvoorbeeld eigentijdse duurzame leien op het dak te leggen en niet de traditionele dakbedekking van honderd jaar geleden. Want als je in zee stapt met de Vlaamse Gemeenschap, onderwerp je je aan dat soort bouwkundige voorwaarden."





Dicht bij haven

"Ons kantoor is aan uitbreiding toe", gaat Van den Broecke verder. "We moesten dus op zoek gaan naar een groter pand en hebben dat in Ekeren gevonden. Als advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in het zakenleven hebben wij heel veel klanten in de regio rondom Ekeren maar ook zeker in de haven, die erg dichtbij ligt. Bovendien is de verkeerssituatie aan de Rijnkaai in de stad al jaren erg moeilijk. Onze klanten geraken niet meer tot bij ons en willen zelfs de moeite niet meer doen. Onze verhuis was broodnodig."





Torentje hersteld

Bij het allereerste bezoek aan de villa viel Van den Broecke door één van de verrotte trappen.





"Ik zakte door de trap en viel een volledige verdieping naar beneden", herbeleeft de advocaat. "Als bij wonder hield ik weinig over aan die val. Dat was voor mij een teken. Als ik toen mijn nek niet brak, al dan niet financieel, zal dat later ook nooit het geval zijn. Daarom zijn we in dit avontuur gestapt", lacht hij.





Tijdens de verbouwingen werd het dak vernieuwd en het torentje van weleer is ook in alle eer hersteld. De binnenkant van het gebouw werd volledig gestript en in een hedendaags jasje gestopt.





Meer personeel

Met de uitbreiding van het kantoor zoekt Van den Broecke ook meer personeel.





"En dat is moeilijker dan gedacht", besluit hij. "Misschien dat de verhuis naar Ekeren dat deels kan oplossen, gezien vele raadsmannen en -vrouwen ook in de noordrand wonen."