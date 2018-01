Optredens ten voordele van kansarme leerlingen 27 januari 2018

03u36 0

Om tegemoet te komen aan leerlingen uit arme gezinnen organiseren de Ekerse basisscholen O.-L.-Vrouw van Lourdes, Sint-Lambertus en de school Moretus drie benefietconcerten op zondag 28 februari. De opbrengst gaat integraal naar de sociale werking ten bate van kansarme leerlingen. Het benefietconcert, in de Ekerse Theaterzaal, bestaan uit drie optredens. Om 11 uur treedt de Kalmthoutse zangeres Aline Goffin op en om 15 uur is het de beurt aan Fien Desmet, een product van de Ekerse Muziekacademie. Afsluiter, om 20 uur, is een optreden van Raymond van het Groenewoud. Voor informatie en tickets kan je terecht op de website van de Ekerse Theaterzaal. In de foyer de loopt de expositie 'Armoede door kinderogen'. (FSE)