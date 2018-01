Oprit meer dan zes uur versperd door gekantelde vrachtwagen 02u32 0 Foto Marc De Roeck De gekantelde vrachtwagen. Ekeren Aan de oprit van de A12 in Ekeren is gisterenvoormiddag een vrachtwagen op zijn zij terecht gekomen.

Het gevaarte kwam van de Noorderlaan de A12 opgereden wanneer de chauffeur de controle over het stuur verloor en uit de bocht vloog. Hij raakte daarbij niet gewond, maar er was ernstige verkeershinder omdat de oprit tegen de avondspits nog steeds niet vrijgemaakt kon worden. "Dat komt omdat het om een zeer ingewikkelde takeling ging", klinkt het bij het Vlaams Verkeerscentrum. "Eerst moest er met een kraan een generator van twaalf ton uit de laadruimte van de truck gehaald worden. Om het gevaarte volledig weg te krijgen moesten nog meer kranen aanrukken. De takeling van de vrachtwagen duurde daardoor veel langer dan voorzien. Gelukkig hadden we met een typische januarispits te maken, die minder druk is dan het gemiddelde. Het lokaal verkeer ondervond meer hinder. Op de Noorderlaan bijvoorbeeld, waar er ook gewerkt wordt, ontstonden er lange files." De oprit Ekeren in de richting van Antwerpen-Noord kon uiteindelijk terug vrijgemaakt worden om zes uur 's avonds. (BSB)