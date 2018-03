Opnieuw zomerbar in Veltwijckpark 13 maart 2018

Wie zin heeft om vanaf 1 juli voor drie maanden een zomerbar uit te baten in kasteel Veltwijck in Ekeren, mag zich tot 20 april aanmelden bij Den Bell. De bar bevindt zich in het poortgebouw.





De stad en het district willen van het Veltwijckpark opnieuw een ontmoetingsplek maken. Dat wordt al iets gemakkelijker met een zomerbar, zeker in combinatie met evenementen in en rond het park. Vorig jaar bleef 'Wijckbar' twee en een halve maand open. Het terras met uitzicht op het park was een blikvanger. Dat zou ook nu weer het geval moeten zijn. Verder is er een bar van 44 vierkante meter in de zijvleugel van het poortgebouw.





Meer info: www.ondernemeninantwerpen.be/zomerbarveltwijckpark. (PHT)