Opnieuw Ekeren Zingt 25 april 2018

Door het succes van de vorige jaren organiseren de Ekerse C-koren en Chiro Tempo opnieuw Ekeren Zingt op vrijdag 31 augustus in het park Hof De Bist. Het is ondertussen al de negende editie. Het concept om gezellig samen wat bekende liedjes te zingen zorgt voor een toffe sfeer. Het feest begint om 19.30 uur met het optreden van een rock- en coverband die het publiek al opwarmt.





Om 20.30 uur start het eigenlijke Ekeren Zingt. De lijst van liedjes verandert elk jaar en wat oudere, maar ook recente toppers komen aan bod. De toegang is gratis. (FSE)