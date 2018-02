Opening vernieuwde bibliotheek Driehoek 23 februari 2018

Bibliotheek Driehoek in Ekeren heropent aanstaande zaterdag feestelijk. De bib was vorig jaar drie maanden gesloten voor een grootscheepse renovatie. Sinds november vorig jaar konden bewoners er al opnieuw terecht maar nu is er een groot openingsfeest. In 2018 viert de bib van Ekeren ook haar 50ste verjaardag/





Caroline Bastiaens (CD&V), schepen voor cultuur: "Na De Vertellerij in Berchem, Elsschot op Linkeroever, bibliotheek Arena in Deurne, Kielpark op het Kiel en bibliotheek De Poort in Berchem, heeft nu ook de Ekerse districtsbibliotheek een opknapbeurt gekregen. Bibliotheken zijn vandaag plekken geworden waar mensen niet alleen boeken ontlenen, maar ook muziek beluisteren, elkaar ontmoeten... We investeren dan ook om van elke Antwerpse bibliotheek een bibliotheek van de toekomst te maken." (BJS)