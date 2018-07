Open Vld Ekeren komt met volledig nieuwe ploeg 24 juli 2018

Mick De Maere gaat als lijsttrekker voor de Ekerse Open Vld naar de districtsraadsverkiezingen. Joëlle Nauwelaerts staat op twee, Aimee Schrauwen op drie en Tony Janssens op vier. Lijstduwer is districtsschepen Pol Bruyninckx.





De eerste vier kandidaten zijn nieuwkomers in de plaatselijke politiek. Lijsttrekker Mick De Maere (32) komt uit Ekeren-centrum, is senior logistiek consultant en lid van verschillende Ekerse verenigingen. Burgerparticipatie staat bij hem bovenaan. "Inwoners zijn de experts van hun straat, wijk en district en moeten meer betrokken worden bij het beleid". Hiervoor wil de partij wijkraden invoeren. Joëlle Nauwelaerts (37) komt uit Mariaburg en is zaakvoerder van Koosi vastgoed. Hij staat voor ondermeer een tram die eindelijk echt tot in Ekeren rijdt, betere fietspaden, een uitbreiding van het velo-systeem". Aimé Schrauwen (23), op de derde plaats, is student en woont in Ekeren-Donk. Met de vierde plaats van Tony Janssens (56) een zelfstandig bedrijfsadviseur, wil de Ekerse Open Vld de inwoners van Rozemaai-Schoonbroek een duidelijk stem geven. De wijk zal vanaf 1 januari 2019 deel uitmaken van district Ekeren. Districtsschepen, en lijstduwer Pol Bruyninckx (66), wil het Stop&Shop-systeem invoeren. "Door klanten gratis te laten parkeren kunnen ze snel hun inkopen kunnen doen en weer vertrekken". (FSE)