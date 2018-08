Op wandel door 'Hoerenburg' 09 augustus 2018

02u48 0

Toen in 1925 burgemeester Frans Van Cauwelaert de Antwerpen "hoerenvrij" verklaarde, verhuisden de dames van plezier naar het noorden en werd de wijk Sint-Mariaburg, op de grens van Ekeren en Brasschaat, spottend 'Hoerenburg' genoemd. Van dit brokje Mariaburgse geschiedenis blijft bitter weinig over. Nog in een vijftal cafés kunnen de dorstigen zich laven. Om de geschiedenis te doen herleven organiseert de Wijkwerking op 14 augustus, vanaf 19 uur, een wandeling met vertrek en aankomst aan het Wijkcentrum, Van de Weyngaertplein 38. Deelnameprijs (geïllustreerde brochure met routeplan + één consumptie) bedraagt 10 euro. (FSE)





Bijkomende info via wijkcentrum@mariaburg.be of telefonisch via 03.605.73.61