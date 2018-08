Omstreden standbeeld krijgt infobord MAAR LEOPOLD II BLIJFT WEL GEWOON OP MARKT STAAN ALFONS SCHRYVERS

21 augustus 2018

02u48 0 Ekeren Het standbeeld van koning Leopold II staat al bijna 150 jaar op de Markt en zal er ook de volgende jaren blijven staan. "Als je in Europa alle standbeelden van gekroonde hoofden met bloed aan hun handen verwijdert, veroorzaak je een beeldenstorm en daar doen we niet aan mee", zegt districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA). Het beeld kreeg wel een infobord.

Het standbeeld werd in 1885 opgericht als herinnering aan een bezoek van koning Leopold II aan Ekeren en staat dus al bijna 150 jaar op een centrale plaats in Ekeren. Dat is lang voordat de koning bezitter werd van de Onafhankelijke Congostaat, zijn privéproject. De voorbije jaren kreeg het Ekerse standbeeld verschillende keren af te rekenen met vandalisme. Het werd onder andere beklad met rode verf en kreeg ook al een tekstbord om de hals. Telkens werd verwezen naar het bloederige verleden van de koning die, door de actievoerders, gezien werd als symbool van racisme en onderdrukking.





Oplossing zoeken

De jongste jaren gingen er steeds meer stemmen op om het beeld te verwijderen, maar dat zag districtsburgemeester en historicus, Koen Palinckx niet zitten. "We willen niet rond de pot draaien over de rol van de koning in Congo, maar we willen de geschiedenis ook niet uitwissen. Leopold II was bij de inhuldiging van het beeld nog maar 38 jaar en het zou nog 12 jaar duren voor hij eigenaar werd van Congo-Vrijstaat. Om maar te zeggen dat het beeld werd geplaatst toen er nog geen sprake kon zijn van het schrikbewind waarvan de koning beschuldigd werd. We hebben eraan gedacht om het beeld te verplaatsen, maar het is ondertussen beschermd en het verplaatsen zou ons om en bij de 18.000 euro kosten. Daarom hebben we gekozen om de figuur van koning Leopold II, en het beeld, aan te vullen met een informatiebord".





De tekst op het informatiebord, naast het standbeeld van koning Leopold II, werd opgesteld in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Midden Afrika in Tervuren en geeft een objectieve weergave van de historische gebeurtenissen:





'Op 11 augustus 1869 stapte koning Leopold II af in het station van Ekeren, op weg naar het militaire kamp van Brasschaat. Vier jaar later werd dit standbeeld opgericht ter herinnering aan het koninklijk bezoek. Oorspronkelijk stond het beeld naast de pomp temidden van de Markt. In 1975 werd het beeld verplaatst en in 1993 kreeg het een ruime sokkel. Twaalf jaar na de oprichting van het beeld, in 1885, verkrijgt koning Leopold II persoonlijk zeggenschap over Congo Vrijstaat. Dit zou duren tot 1908. Teneinde winst te kunnen maken met rubber en ivoor worden geweld en uitbuiting niet geschuwd. Historici noteren een ontelbaar grote terugval van het Congolese bevolkingsaantal. De Ekerse bevolking is met zijn gedachte bij de slachtoffers van de kolonisatie'.