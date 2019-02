Omgeving brug Schriek krijgt nieuw uitzicht Alfons Schryvers

15 februari 2019

13u53 3 Ekeren De laatste week van februari starten weg- en rioleringswerken in een deel van de Schriek in Ekeren. Er wordt vooral gewerkt rond en op de brug over de spoorlijn. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel in de stukken die naar de spoorweg lopen en onder de brug. Ook beide trappen van de brug worden vervangen. De werken duren tot februari 2020.

Het gedeelte Schriek tussen de brug en de Statiestraat wordt na de rioleringswerken vernieuwd door Aquafin. Hier verandert weinig aan de huidige indeling van de straat, al wordt de hele straat wel een fietsstraat. Zo wordt dit deel van Schriek de juiste link tussen het fietsverkeer uit Ekeren en de fietsostrade die langs de spoorlijn ligt. De kruispunten aan beide kanten van de brug worden aangelegd als verkeersplateau. Het district zal het wegdek op de brug aanpakken. Er komt een degelijk fietspad dat verhoogd wordt aangelegd zodat het beter afgeschermd is van het autoverkeer. Het kruispunt tussen Schriek, Edward Caertsstraat, Schepersveldlei en Lodewijk Andersonstraat krijgt een nieuwe inrichting, net als het deel van Schriek tussen de Edward Caertsstraat en Lodewijk Andersonstraat. In dit deel van Schriek komt een parkeerstrook aan beide kanten van de rijbaan, en langs één kant komt er ook een extra groenstrook. Aan de kant van de Lodewijk Andersonstraat komt er maar een aansluiting op het kruispunt, en die aansluiting wordt dubbelrichting.

Werken tot februari 2020

De rijrichting van de Lodewijk Andersonstraat onder de brug wordt niet omgedraaid en ook ter hoogte van de Lindehoeve zal er gewerkt worden. Daar zijn kleinere werken gepland zodat het regenwater van Schriek-west er in de open gracht terecht kan komen. Van zodra de toplaag asfalt in de Nijverheidslei en Frans Standaertlei er ligt, starten de werken aan Schriek. Dat is afhankelijk van het weer, al zal dat vermoedelijk gebeuren in de week van 25 februari of 4 maart. Om de hinder op de drukke invalsweg te beperken zullen de werken verlopen in 7 fasen en sommige fasen lopen ongeveer samen. Als eerste komt de Schriek aan de kant van Mariaburg aan bod. Deze fase duurt tot juli. Daarna, tot oktober, is het de beurt aan het kruispunt kant Mariaburg. De Statiestraat, en de spooroverweg Weerstandersstraat zijn dan terug open. In november starten de werken aan het kruispunt kant Ekeren-centrum gevolgd door de noord-, en zuidzijde van de brug. Vermoedelijk in februari 2020 is het aan de beurt aan de grachten ter hoogte van de Lindehoeve.