Nog twee keer Muziek in de Wijk 09 augustus 2018

02u49 0

Muziek in de Wijk houdt in augustus nog twee keer halt in Ekeren. Muzikanten van over de hele wereld en talent van dicht bij huis zorgen voor een heus wijkfeest. Het hoofdprogramma bestaat uit internationale bands en lokale helden zorgen voor het voorprogramma.





Afspraak op woensdag 15 en 22 augustus, telkens van 18 tot 23 uur, in park Hof De Bist. Nieuw dit jaar is de mega-grill met een uitgebreid groentenbuffet en vlees. Aanschuiven kan om 18, 19 of 20 uur. Woensdag 15 augustus staan Paris Texas en Segun Ola (Nigera) op het podium. Woensdag 22 augustus is het aan Psy'Avia en Cut Capers (Bristol). Doorlopend kunnen liefhebbers genieten op het pop-up kasteelterras van hapjes en drankjes en beats van lokale dj's. (FSE)