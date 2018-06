Nieuwe signalisatie weert vrachtvervoer uit centrum 20 juni 2018

Voor vrachtverkeer is het al vanaf eind vorig jaar verboden om door het centrum van Ekeren te rijden. In realiteit negeerden de meeste bestuurders dit verbod in het Groot Hagelkruis . Daarom is er op vraag van districtsschepen Tamara Heynen (CD&V) een nieuwe, duidelijke signalisatie geplaatst ter hoogte van de kruising Transcontinentaalweg. Vrachtwagens veroorzaken er immers onveilige situaties. "Vooral omdat het voor bestuurders moeilijk was om het verkeersbord juist te interpreteren. Ze begrepen het bord te vaak als verboden rechtsaf te slaan. Dus reden ze rechtdoor het centrum in", zegt Heynen. "Op de kruising Transcontinentaalweg/Groot Hagelkruis staat nu een nieuw bord dat het vrachtverkeer meteen naar de Antwerpse Ring leidt, zonder gebruik te maken van Ekeren-centrum of de FerdinandVerbieststraat." (FSE)