Nieuwe geluidsschermen langs A12 Alfons Schryvers

23 november 2018

18u22 0

Het Agentschap Wegen en Verkeer start begin volgende maand met het plaatsen van geluidsschermen langs de Ekerse kant van de Havenweg (A12). De nieuwe geluidsschermen zijn goed een verlenging van 715 meter aansluitend op de bestaande schermen in de zuidelijke richting. Daardoor zal er in de woonwijk Schoonbroek minder geluidshinder moeten zijn ter hoogte van de Dragonderstraat en de Sprangweelstraat. De uitbreiding loopt immers tot onder de Transcontinentaalbrug. Het plaatsen van de geluidsschermen zal ongeveer twee maanden duren. Het doorgaande verkeer op de Havenweg zal nauwelijks hinder ondervinden want ter hoogte van de werfzone zal alleen de pechstrook tijdelijk onbruikbaar zijn. Op oprit 16 van de A12, richting Nederland, wordt het verkeer voor de Transcontinentaalbrug wel op slechts één rijstrook geleid.