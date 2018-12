N-VA laat ook in Ekeren CD&V vallen en kiest voor sp.a Alfons Schryvers

11 december 2018

15u16 0 Ekeren In Ekeren komt een coalitie met N-VA, sp.a en Open Vld aan de macht. Momenteel onderhandelen ze samen over het bestuursakkoord.

“Na een voorbereidende fase waarbij met diverse politieke fracties, vertegenwoordigd in de districtsraad, gesprekken werden gevoerd, stelden we vast dat de beste garantie op een stabiel, coherent en performant bestuur een samenwerking is tussen N-VA en sp.a en Open Vld”, zegt N-VA-voorzitter Ivo Legon. “Daarom nodigde onze lijsttrekker Koen Palinckx beide partijen uit voor verdere onderhandelingen. Na enkele zeer constructieve gesprekken om tot een nieuw en voldoende ruim bestuur voor Ekeren te komen bereikten de onderhandelaars van de drie partijen gisteren een principieel akkoord dat nu voorgelegd zal worden aan de respectievelijke partijbesturen.”

Districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) benadrukt dat de keuze voor deze partijen geen keuze is tegen de anderen, maar dat deze constellatie een stabiele, werkbare en ambitieuze meerderheid voor Ekeren oplevert. Voor de Open Vld komt nieuwkomer Dirk De Maere, als enig raadslid van de partij, meteen in het districtscollege. Bij de sp.a moeten nog knopen worden doorgehakt. Zowel oud-districtsburgemeester Ronny Kruyniers als zijn broer Jan zijn de enige twee verkozen raadsleden maar slechts één van beiden mag zetelen. Eerste opvolger is Fabienne Van Damme die zeker naar de districtsraad gaat. De nieuwe coalitie heeft een meerderheid van 12 op 21 zetels.