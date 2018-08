N-VA heeft campagnesecretariaat in Dorpstraat 21 augustus 2018

N-VA Ekeren opende een tijdelijk campagnesecretariaat in Dorpstraat 26. In aanwezigheid van het lokale bestuur en heel wat leden knipte districtsburgemeester Koen Palinckx er het symbolische lintje door. Het pop-uplokaal zal dienen als uitvalsbasis voor de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Momenteel is het campagnesecretariaat enkel open op woensdag en zaterdag telkens van 10 tot 13 uur. Naarmate de campagnekoorts stijgt, zullen de openingsuren uitbreiden. "Zes jaar geleden kreeg de N-VA bij de verkiezingen een sterk mandaat om de leidende rol op te nemen van het nieuwe districtsbestuur. We realiseerden heel veel van ons verkiezingsprogramma en graag willen we tijdens de volgende bestuursperiode de lijnen verder uitzetten", zei districtsburgemeester Koen Palinckx. In het campagnesecretariaat kan iedereen die het wil het N-VA-programma inkijken en vragen stellen.





(FSE)