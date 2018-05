N-VA haalt oud-schepen van CD&V binnen MARC ELSEVIERS KEERT NA 3,5 JAAR TERUG NAAR DE POLITIEK PHILIPPE TRUYTS

26 mei 2018

02u49 0 Ekeren Opmerkelijke overstap in het district Ekeren: voormalig CD&V-schepen Marc Elseviers (52) keert terug naar de lokale politiek en wordt in oktober lijstduwer bij N-VA. "Over CD&V zeg ik niets kwaads. Bij N-VA kom ik terecht in een ploeg met wie ik eerder al goed kon samenwerken."

N-VA heeft in Ekeren wat met CD&V'ers. Zeven jaar geleden ruilde huidig districtsburgemeester Koen Palinckx de christendemocraten voor de partij van Bart De Wever. Marc Elseviers volgt hem daar nu in. "Al zijn de omstandigheden heel anders", zegt Palinckx. "Ik stapte van de ene dag op de andere over. Marc is er 3,5 jaar tussenuit geweest. Hij kon zich herbronnen."





Leerkracht

Elseviers is leerkracht in het GITOK in Kalmthout. Die onderwijsjob deed hem begin 2015 ook beslissen om de politiek de rug toe te keren. De combinatie was te zwaar. Tot dan was hij schepen van Mobiliteit, Jeugd, Onderwijs en Gezin. "Ik heb intussen beslist om vanaf volgend jaar het technisch onderwijs achter me te laten en in het volwassenenonderwijs in Berchem les te gaan geven. Dat valt wel te rijmen met een functie in de politiek. Al moeten we zien hoe de verkiezingen uitdraaien. Of ik schepen wil worden? Ik sluit niets uit. Ik doe niet mee aan de 'generale repetitie' om daarna niet mee te spelen. Maar er zijn me geen beloften gedaan." Koen Palinckx bevestigt dat. "We kennen elkaar al bijna twintig jaar en zijn elkaar de voorbije maanden wat vaker tegengekomen. Marc was altijd erg actief in de wijkwerking van Mariaburg. In een district ben je niet zo bezig met grote ideologie. Het beleid staat dichter bij de mensen. Dat lokale element spelen wij beter uit, denk ik." Elseviers wil niet gezegd hebben dat hij vanuit een negatief gevoel CD&V inruilt voor N-VA. "Van mensen die me vertellen dat ze op mij stemden en niet zozeer voor CD&V, hoor ik dan vaak dat me deze keer ook voor mij zullen kiezen." Hij schuift drie prioriteiten naar voren: mobiliteit, jeugd en een nog groener district. "Zo moeten we blijven aan de kar trekken om de fietsostrade in Ekeren eindelijk te voltooien (het dossier zit in een juridische patstelling, red.).





De top 4 bij N-VA staat intussen vast. Na lijsttrekker Koen Palinckx volgen uittredende schepenen Sabine Coene en Ludo Van Reusel op 2 en 3. Annemie Plompen staat op vier. Ook Coene was in 2012 nieuw bij N-VA.