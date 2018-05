Middenstand brengt WK 14 mei 2018

Voetbal en Ekeren gaan hand in hand. Na de opening van de Germinaalstraat konden ze er het WK dan ook niet links laten liggen. Daarom heeft Ekeren Winkeldorp het WK naar Ekeren gehaald. Het WK Village zal plaatsvinden op een reuzenscherm op het Kristus-Koningplein en zal een samenwerking zijn tussen Ekeren Winkeldorp en Flying Pig. Met een hapje en een drankje kan heel Ekeren gratis komen supporteren voor alle wedstrijden van de Rode Duivels. De organisatie hoopt het zeven keer te kunnen herhalen, want dan staan de Rode Duivels in de finale. Eerste afspraak is op maandag 18 juni om 16 uur. (FSE)