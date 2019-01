Met voorlopig rijbewijs over de kop VTT

27 januari 2019

12u16 0

Een twintiger is zondagmorgen omstreeks 4 uur met zijn wagen over de kop gegaan op de Veltwijcklaan. De jonge bestuurder was beginnen slippen en verloor daardoor de controle over het stuur van zijn wagen. Hij botste tegen een verkeersbord en zijn wagen vloog daarbij over de kop en belandde op het dak tegen een reclamebord terecht kwam. De man legde een negatieve ademtest af. Hij reed met een voorlopig rijbewijs en mocht dus eigenlijk ‘s nachts niet achter het stuur kruipen.