Met haar 105de verjaardag is Cecilia oudste inwoner van Ekeren FONS SCHRYVERS

19 januari 2018

15u11 0 Ekeren In het Ekerse RVT Sint Vincentius is de 105de verjaardag gevierd van Cecilia Van Den Poel. Ze is meteen de oudste inwoner van Ekeren. Volgens districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) is ze enkele maanden te laat geboren om ook de oudste van Antwerpen te zijn want in oktober is er eveneens de 105de verjaardag gevierd van een dame.

Cecilia werd geboren in Merksem en stamt af van een echte schippersfamilie. Ze liep school in Rijsel en werd opgevoed in het Frans. In 1930 leerde ze haar man kennen en samen leefden ze meer dan twintig jaar lang op een schip. Vanaf 1953 verhuisde het koppel naar een woning op 't Eilandje in Antwerpen. Het gezin kreeg vier kinderen die op hun beurt zorgden voor negen kleinkinderen, zes achterkleinkinderen en twee achterachterkleinkinderen. In 1972 overleed haar echtgenoot en in 1996 verhuisde Cecilia naar een appartementje aan de Dorpsstraat in Ekeren, op enkele meters van het RVT Sint Vincentius. Tot haar 84ste was ze er vrijwilligster om de cafetaria open te houden. Toen haar gezondheid achteruit ging nam ze in 2010 intrek in het RVT. Volgens haar zoon is Cecilia, die nu bijna doof is, een optimistische vrouw die graag een glas bier drinkt en chocolade eet. Districtsburgemeester Koen Palinckx overhandigde Cecilia wensen van het koningshuis en een Ekerse gepersonaliseerde bronzen medaille. Het is immers de eerste maal dat Ekeren een 105-jarige inwoner heeft.