Met dank aan rumoerige kraaien: inbraak in auto eindigt in nachtje cel Sander Bral

26 maart 2019

16u35 0

Aan de Kapelsesteenweg in Ekeren probeerde een dief in te breken in een geparkeerde auto. De ouders van de eigenaar hoorden dat de kraaien in de schouw lawaai maakten, wat ongebruikelijk is om half drie in de nacht. Ze gingen aan het raam kijken en zagen de verdachte in de bestelwagen van hun zoon zitten. De zoon van dertig jaar sprong in z’n kleren en ging achter de verdachte aan. Er werden verschillende patrouilles aangestuurd en ook de politiediensten van de omliggende zones werden op de hoogte gebracht van de interventie. De verdachte kon overmeesterd worden ter hoogte van de Prinshoeveweg. De man van 31 jaar werd gearresteerd. Hij had slechts een beperkte buit kunnen maken.