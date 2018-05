Mee zoeken naar trage wegen 23 mei 2018

Het district Ekeren maakt, samen met de stad Antwerpen, een plan op voor de trage wegen. Inwoners die trage wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer kennen, kunnen een handje helpen. Aan hen wordt gevraagd deze trage wegen door te geven aan het district.





Het district zoekt inwoners die willen helpen om een netwerk van trage wegen mee in kaart te brengen en ook verder uit te bouwen. Trage wegen zijn vaak paden en wegen in parken, steegjes, fiets- en wandelbruggen. Via die verbindingen geraken voetgangers en fietsers op een kortere, aangename en veilige manier op hun bestemming. Bovendien komen er in Ekeren geregeld nieuwe trage wegen bij zoals het fietspad naast het goederenspoor, de fietstunnel of de nieuwe doorsteken door het toekomstige park in de ontwikkeling Hoekakker. Van deze nieuwe trage wegen is het district uiteraard op de hoogte maar het district is er van overtuigd dat er nog heel wat onbekende trage wegen te vinden zijn. Meestal worden die toevallig ontdekt en daarna gebruikt door plaatselijke bewoners. Ongeacht de juridische toestand van deze wegen wil het district ook hiervan een overzicht krijgen. Dinsdag 29 mei, om 19.30 uur in de trouwzaal van het Ekerse districtshuis, staat het Regionaal Landschap de Voorkempen paraat om samen met geïnteresseerden een verkennende wandeling te maken langs trage wegen en kan je ook kennis maken met de trage-wegen-app waarmee je trage wegen op kaart kan bekijken of er zelf nieuwe kan intekenen. Inschrijven is niet nodig. (FSE)